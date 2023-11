Zenbookシリーズなどが特許を侵害しているとしてLenovoがAsusを提訴

Lenovo は 15 日、Zenbook Pro や Zenbook Flip などが計 4 件の特許を侵害しているとして Asus を米カリフォルニア北部地区連邦地裁と米国際貿易委員会 (ITC) に提訴した ( プレスリリース ITC への訴状: PDF )。Lenovo が Asus による特許侵害を主張しているのはリソースブロックの使用と割り当てを高速化する US Patent 10,952,203 ( PDF ) と、無線 LAN の Wake-on-LAN に関する US Patent 7,792,066 ( PDF )、タッチパッドでの斜めスクロールに関する US Patent 7,760,189 ( PDF )、ポータブルデバイスのヒンジに関する US Patent 8,687,354 ( PDF ) で、損害賠償や差止命令を求めている。今回の訴訟は 8 月に Asus が Lenovo を相手取り、携帯電話技術に関連する訴訟をドイツ・ミュンヘンで提起したことを受けたものだという。Lenovo はクロスライセンス契約を推進しているが、公正・合理的・非差別的 (FRAND) な条件でライセンスせず、高額な使用料を要求する特許保持者もいる。Lenovo にとって訴訟は最後の手段であるが、同社のパテントポートフォリオを活用する時が来たと考えているとのことだ。