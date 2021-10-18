ドコモ版AQUOS sense6とau版AQUOS zero6対応バンド追加、バンド縛り緩和か？ 1
ストーリー by nagazou
全メーカーに広がるといいけど 部門より
全メーカーに広がるといいけど 部門より
シャープ広報によると、NTTドコモ取り扱いのAndroidスマートフォン「AQUOS sense6 SH-54B」と、同じくau取り扱いの「AQUOS zero6 SHG04」で対応周波数が追加されるそうだ。ドコモ版「SH-54B」では5Gはn77、4Gはバンド17、18に対応、au版「SHG04」では4Gはバンド2、4、5、7、12、17、38、41に対応する。総務省でバンド縛りが問題になりつつあるための対応だろうか（ケータイ Watch ）。
対応周波数 (スコア:0)
ケータイwatchの表を見るとドコモのn79以外はソフトバンク、楽天の対応周波数でいいじゃんと思うのだが
【ドコモ】
5G： n77、n78、n79
4G：1、3、5、12、17、18、19、21、39、42
【au】
5G：n28、n78、n77、n78
4G：1、 2、3、4、5、7、8、12、17、18、38、41、42
【ソフトバンク】
5G：n3、n28、n77、n78、n257
4G：1、2、3、4、5、7、8、12、17、18、38、41、42
【楽天】
5G：n3、n28、n77、n78、n257
4G：1、2、3、4、5、7、8、12、17、18、38、41、42
(ドコモだけAQUOS sense6、後はAQUOS zero6)