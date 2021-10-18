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携帯電話

ドコモ版AQUOS sense6とau版AQUOS zero6対応バンド追加、バンド縛り緩和か？ 1

ストーリー by nagazou
全メーカーに広がるといいけど 部門より
シャープ広報によると、NTTドコモ取り扱いのAndroidスマートフォン「AQUOS sense6 SH-54B」と、同じくau取り扱いの「AQUOS zero6 SHG04」で対応周波数が追加されるそうだ。ドコモ版「SH-54B」では5Gはn77、4Gはバンド17、18に対応、au版「SHG04」では4Gはバンド2、4、5、7、12、17、38、41に対応する。総務省でバンド縛りが問題になりつつあるための対応だろうか（ケータイ Watch ）。

ドコモ版AQUOS sense6とau版AQUOS zero6対応バンド追加、バンド縛り緩和か？ More | Reply

  • 対応周波数 (スコア:0)

    by Anonymous Coward on 2021年10月18日 15時46分 (#4134665)

    ケータイwatchの表を見るとドコモのn79以外はソフトバンク、楽天の対応周波数でいいじゃんと思うのだが

    【ドコモ】
    5G： n77、n78、n79
    4G：1、3、5、12、17、18、19、21、39、42

    【au】
    5G：n28、n78、n77、n78
    4G：1、 2、3、4、5、7、8、12、17、18、38、41、42

    【ソフトバンク】
    5G：n3、n28、n77、n78、n257
    4G：1、2、3、4、5、7、8、12、17、18、38、41、42

    【楽天】
    5G：n3、n28、n77、n78、n257
    4G：1、2、3、4、5、7、8、12、17、18、38、41、42

    (ドコモだけAQUOS sense6、後はAQUOS zero6)

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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike